Badem ezmeli ayvalı kek

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- kişilik -

Badem ezmeli ayvalı kek

Malzemeler

600 ml su

250 gr toz şeker

1 limon

2-3 karanfil

1 yıldız anason

2 kakule

1 çubuk tarçın

3 ayva

Kek için:

300 gr un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

80 gr esmer şeker

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 tutam tuz

60 gr tereyağı (eritilmiş)

2 yumurta

340 ml kefir

150 gr badem ezmesi

2 yemek kaşığı file badem

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Su ve şekeri tencerede kaynamaya bırakın. Limonu dilimleyip ekleyin. Karanfil, anason, tarçın, kakuleyi ekleyin. Ayvaların kabuklarını soyup iri dilimleyin ve şerbete ekleyin. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Fırını 190 dereceye ayarlayın. 25 cm’lik kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Un ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba alın. Şeker, vanilya, rendelenmiş limon kabuğu ve tuzu ekleyip harmanlayın. Ayrı bir kapta tereyağı, yumurtalarla kefiri çırpın. Kuru malzemeleri ekleyip spatula ile karıştırın. Badem ezmesini ufak doğrayarak hamura ekleyin ve hamuru kalıba aktarın. üzerine hazırladığınız ayva dilimlerini dizip file bademleri serpiştirin. Kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapın.