Beş çayınız için "Bal şuruplu ve zencefilli kek" tarifi...
Malzemeler
125 g tereyağı
2 yumurta
90 ml pekmez
110 g esmer şeker
120 g toz badem
75 g un
75 g kek unu
Yarım tatlı kaşığı karbonat
2 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı toz karanfil
60 ml süt
Bal şurubu için
375 ml su
120 ml bal
1 çubuk tarçın
Hazırlanışı
Unları, karbonatı ve baharatları bir kaseye eleyin. Tereyağı, pekmez ve şekeri bir cam kaseye alıp mikserle iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Toz badem, un karışımı ve sütü ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serili kare bir kek kalıbına aktarın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Bu arada bal şurubunu hazırlamak için su, bal ve çubuk tarçını sos tenceresine alıp kaynayıncaya kadar yüksek ateşte ısıtın. Kaynayınca ocağı kısıp 5 dakika bekletin ve ocaktan alın. Keki fırından çıkarın ve kalıbın içinde 5 dakika beklettikten sonra ızgara teli üzerine alın. Sıcak şerbetin 1/3’ünü sıcak kekin üzerine gezdirin. Keki kalan şerbet ile birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.