Beş çayınız için "Bal şuruplu ve zencefilli kek" tarifi...

Malzemeler

125 g tereyağı

2 yumurta

90 ml pekmez

110 g esmer şeker

120 g toz badem

75 g un

75 g kek unu

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı toz karanfil

60 ml süt

Bal şurubu için

375 ml su

120 ml bal

1 çubuk tarçın



Hazırlanışı

Unları, karbonatı ve baharatları bir kaseye eleyin. Tereyağı, pekmez ve şekeri bir cam kaseye alıp mikserle iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Toz badem, un karışımı ve sütü ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serili kare bir kek kalıbına aktarın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Bu arada bal şurubunu hazırlamak için su, bal ve çubuk tarçını sos tenceresine alıp kaynayıncaya kadar yüksek ateşte ısıtın. Kaynayınca ocağı kısıp 5 dakika bekletin ve ocaktan alın. Keki fırından çıkarın ve kalıbın içinde 5 dakika beklettikten sonra ızgara teli üzerine alın. Sıcak şerbetin 1/3’ünü sıcak kekin üzerine gezdirin. Keki kalan şerbet ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



