Eşsiz lezzet brownie tarifi
Malzemeler
400 gr tereyağı
600 gr bitter çikolata
380 gr şeker
5 adet yumurta
300 gr un
80 gr kakao
2 gr tuz
50 gr ceviz
Hazırlanışı
Çikolata ile tereyağını benmari usulü eritin. Yumurta ile şekeri iyice çırparak, kabartın. Erimiş olan çikolatayı bu karışıma ekleyin. Ardından unu, kakaoyu ve tuzu ilave edin. Fırın tepsisini yağlayın. Hazırladığınız kek harcını 3-4 santimetre kalınlıkta olacak şekilde tepsiye dökün. Üstüne iri dövülmüş cevizleri eşit miktarda serpin. 180 derecede, 30 dakika boyunca pişirin. Pişen tatlıyı tabağa aldıktan sonra arzu ederseniz yanına vanilyalı dondurma da ekleyebilirsiniz.