Eşsiz lezzet brownie tarifi

Malzemeler

400 gr tereyağı

600 gr bitter çikolata

380 gr şeker

5 adet yumurta

300 gr un

80 gr kakao

2 gr tuz

50 gr ceviz



Hazırlanışı

Çikolata ile tereyağını benmari usulü eritin. Yumurta ile şekeri iyice çırparak, kabartın. Erimiş olan çikolatayı bu karışıma ekleyin. Ardından unu, kakaoyu ve tuzu ilave edin. Fırın tepsisini yağlayın. Hazırladığınız kek harcını 3-4 santimetre kalınlıkta olacak şekilde tepsiye dökün. Üstüne iri dövülmüş cevizleri eşit miktarda serpin. 180 derecede, 30 dakika boyunca pişirin. Pişen tatlıyı tabağa aldıktan sonra arzu ederseniz yanına vanilyalı dondurma da ekleyebilirsiniz.