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Çikolatalı marshmallowlu kek

Çikolatalı marshmallowlu kek tarifi

Malzemeler:
6 yumurta
2 yumurta sarısı
100 g pudra şekeri
200 g bitter çikolata
200 g sütlü çikolata
400 g tereyağı
80 g un
50 g kakao
Arası için
Marshmallow

Hazırlanışı:
Yumurtalar ve pudra şekerini geniş bir kaseye alarak bir mikser yardımıyla çırpın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağını ilave edip karıştırın ve ılınması için kenara alın. Ilınan çikolatalı karışımı, un ve kakaoyu, yumurta karışımı ile birleştirip karıştırın. Sütlü çikolatayı küp kesip içine ekleyin. Kek karışımını yağlı kağıt serili bir kalıba alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirip fırından alın. Ilınan keki ortadan ikiye kesin, arasına marshmallow ilave edip, diğer parça ile üzerini kapatın. Tekrar fırına alıp 5-6 dakika daha pişirin. Fırından alıp ılık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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