Elmalı tarçınlı kek tarifi

Malzemeler:

2 elma

2 çorba kaşığı şeker

2 yumurta

1 çay bardağı esmer şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 portakal rendesi ve suyu

Bir fiske tuz



Hazırlanışı:

Elmaları soymadan doğrayın, tarçının yarısı, beyaz şeker ve portakal suyuyla harmanlayıp, kek kalıbına dökün. Kalan tüm malzemeyi el mikseriyle iyice çırpın, elmaların üzerine dökün. 160 derece önceden ısıtılmış fırında, içine kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Üzerine bez örtüp ılımaya bırakın, oda sıcaklığına gelince bir tabağa ters çevirerek çıkarın.