Beş çayınıza eşlik edecek bir kek tarifine ne dersiniz?

Malzemeler

250 g un

125 g badem unu

1 limon kabuğu rendesi

200 g şeker

250 g küp kesilmiş soğuk tereyağı

500 g dilimlenmiş elma

300 g yaban mersini



Hazırlanışı

Un, badem unu, limon kabuğu rendesi ve 125 g toz şekeri karıştırma kabına alıp harmanlayın. Tereyağını ekleyerek ufalanmış ekmek içi görünümü elde edene kadar parmak uçlarınızla hafifçe karıştırın. Kelepçeli kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serin ve hamurun yarısını yayın. Elma dilimleri ve yaban mersinini kalan toz şekere bulayarak hamurun üzerine dizin. Kalan hamurla üzerini kapatıp düzleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

