İncirli ricottalı kek tarifi

Malzemeler:

• 4 adet yumurta akı

• 4 yumurta sarısı

• 200 gr badem unu

• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

• 200 gr ricotta (ya da tatlı lor peyniri)

• 25 gr bal

• 1 adet ezilmiş muz

• 500 gr taze incir

• Süslemek için 50 gr file badem



Hazırlanışı:

Yumurta sarılarını, muz, ricotta, bal, badem unu, Hindistan cevizi şekeriyle birlikte çırpıcıyla karıştırın. Yumurta aklarını mikser ile köpük olana kadar çırpın. Koyulaştığında yumurta sarılı karışıma kaşık kaşık ekleyin, sağdan sola aşağıdan yukarıya yavaş hareketlerle karıştırarak yedirin. Kullanacağınız kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba dökün, üzerine dörde böldüğünüz incirleri yerleştirin. Süslemek için file bademleri serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirdikten sonra servis yapabilirsiniz.