Kakaolu cupcake tarifi
Malzemeler:
130 gr un
120 gr toz şeker
20 gr kakao
70 gr tereyağı
1.5 çay kaşığı kabartma tozu
1 yumurta
1 tutam tuz
60 ml süt
1/4 çay kaşığı vanilya aroması
Üzeri için
Vanilyalı frosting
Şeker hamuru
Gıda boyası
Hazırlanışı:
Tereyağı ile şekeri geniş bir kapta orta hızda mikserle karıştırın. Yumurtayı ilave edip karıştırmaya devam edin. Daha sonra tuz, un ve kabartma tozunu ekleyin. Düşük devirde iyice karıştırdıktan sonra süt ve vanilya aromasını ekleyerek orta devirde karıştırmaya devam edin. Son olarak kakaoyu ekleyerek karıştırın. Muffin kaplarına cupcake kağıtlarını yerleştirin. Hamuru kalıplara paylaştırın. 170 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerini vanilyalı frosting ve renklendirilmiş şeker hamurundan yapılmış şekillerle süsleyip servis yapın.