Kakaolu cupcake tarifi

Malzemeler:

130 gr un

120 gr toz şeker

20 gr kakao

70 gr tereyağı

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

1 tutam tuz

60 ml süt

1/4 çay kaşığı vanilya aroması

Üzeri için

Vanilyalı frosting

Şeker hamuru

Gıda boyası



Hazırlanışı:

Tereyağı ile şekeri geniş bir kapta orta hızda mikserle karıştırın. Yumurtayı ilave edip karıştırmaya devam edin. Daha sonra tuz, un ve kabartma tozunu ekleyin. Düşük devirde iyice karıştırdıktan sonra süt ve vanilya aromasını ekleyerek orta devirde karıştırmaya devam edin. Son olarak kakaoyu ekleyerek karıştırın. Muffin kaplarına cupcake kağıtlarını yerleştirin. Hamuru kalıplara paylaştırın. 170 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerini vanilyalı frosting ve renklendirilmiş şeker hamurundan yapılmış şekillerle süsleyip servis yapın.