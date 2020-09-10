Zeynep Dinç’den sunumu ve lezzeti harika bir kek
Malzemeler
1 bardak tepeleme un
1 bardak tepeleme yulaf
100 gr oda sıcaklığında tereyağı
4 yemek kaşığı bal
1 avuç kıyılmış, kavrulmuş ceviz ve badem
1/2 paket kabartma tozu
Üzeri için;
5 kiraz
1 tatlı kaşığı bal
Servis için;
Krema kıvamında çırpılmış labne ya da mascarpone
Taze nane
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi geniş bir kasede karıştırdıktan sonra pişirme kağıdı ile taban yaptığınız fırına dayanıklı cam kaba koyun. Üzerini düzleştirin.
Kirazları ortadan ikiye kesip istediğiniz şekilde yerleştirin. Üzerine bal gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üst kısmı kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince dikkatlice dilimleyin. Servis için üzerine pudra şekeri ve taze nane yaprakları kullanabilirsiniz.
Yanında da krema kıvamında çırpılmış labne ya da mascarpone kullanabilirsiniz.