Tatlı şöleni!

Keki için

200 g tereyağı

200 g toz şeker

4 yumurta

85 g kakao

140 g un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı süt

Kreması için

800 ml süt

1 vanilya çubuğu

200 g toz şeker

1 yumurta

5 yumurtanın sarısı

150 g mısır nişastası

250 ml krema

Arası için

Kiraz

Üzeri için

100 g sütlü çikolata

Kiraz



Hazırlanışı

Keki için tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alın. Krema kıvamına gelinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurtalar, kakao, un, kabartma tozu ve sütü ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpmaya devam edin. Harcı hafif yağladığınız yuvarlak bir kek kalıbına aktarın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirip fırından alın ve soğumaya bırakın. Kreması için sütü bir sos tenceresine alıp ılındırın. Ilınan süte vanilya çubuğunun çıkardığınız taneleri ve toz şekeri ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirin. Yumurta, yumurta sarıları ve mısır nişastasını bir kasede karıştırın. Sütlü karışımdan biraz ekleyerek yumurtaları ılındırın ve tencereye ilave edin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Kremayı ilave edip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Soğuyan kekinizi üç parçaya kesin. Aralarına krema yayıp saplarını çıkardığınız bütün kirazları yerleştirin. En son kata benmari usulü erittiğiniz çikolatadan yayın. Kiraz ile süsleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

