Tatlı şöleni!
Keki için
200 g tereyağı
200 g toz şeker
4 yumurta
85 g kakao
140 g un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı süt
Kreması için
800 ml süt
1 vanilya çubuğu
200 g toz şeker
1 yumurta
5 yumurtanın sarısı
150 g mısır nişastası
250 ml krema
Arası için
Kiraz
Üzeri için
100 g sütlü çikolata
Kiraz
Hazırlanışı
Keki için tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alın. Krema kıvamına gelinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurtalar, kakao, un, kabartma tozu ve sütü ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpmaya devam edin. Harcı hafif yağladığınız yuvarlak bir kek kalıbına aktarın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirip fırından alın ve soğumaya bırakın. Kreması için sütü bir sos tenceresine alıp ılındırın. Ilınan süte vanilya çubuğunun çıkardığınız taneleri ve toz şekeri ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirin. Yumurta, yumurta sarıları ve mısır nişastasını bir kasede karıştırın. Sütlü karışımdan biraz ekleyerek yumurtaları ılındırın ve tencereye ilave edin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Kremayı ilave edip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Soğuyan kekinizi üç parçaya kesin. Aralarına krema yayıp saplarını çıkardığınız bütün kirazları yerleştirin. En son kata benmari usulü erittiğiniz çikolatadan yayın. Kiraz ile süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.