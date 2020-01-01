Vildan Tünay'dan taze peynir ve havuçlu enfes bir kek tarifi

Malzemeler:

• 3 yumurta

• 200 gr toz şeker

• 140 ml sıvı yağ

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

• 160 gr kepekli un

• 100 gr beyaz un

• 1 çay kaşığı yenibahar

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1/3 çay kaşığı zencefil

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

• 100 gr iri doğranmış ceviz

• 250 gr rendelenmiş havuç

Krema için;

• 1 poşet kremşanti

• 200 ml süt

• 100 gr sürülebilir taze peynir



Hazırlanışı:

Fırını 175 dereceye getirin ve önceden ısıtın. Yumurtaları hızlı devirde mikser ile yaklaşık 2 dakika çırptıktan sonra şeker ekleyip, krema kıvamına gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Sıvı yağı ve vanilya özütünü de bu karışıma ekledikten sonra çırpmaya devam edin. Havuç ve ceviz hariç kuru malzemeleri bir kaba eleyin. Kuru malzemeleri yumurtalı karışımın içine dökün ve spatula yardımıyla karıştırın. Havuç ve cevizi de bu karışıma ekleyin. Harcı kalıbınıza döktükten sonra fırına verin. İlk 30 dakika fırının kapağını açmayın ve sonrasında kontrol ederek yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan testi yapıp, kürdan kuru çıktığı zaman kekinizi fırından alabilirsiniz. Pişen kek, oda ısısına geldiği zaman kalıptan çıkarın ve iyice soğuduktan sonra 2 veya 3 kat olacak şekilde kesin. Krema için kremşantiyi hazırlayın. İçine peynir ekleyip tekrar çırpın. Kekin arasına ve üzerine hazırladığınız kremayı sürün. Üzerine ceviz döküp, servis yapabilirsiniz.



Fotoğraf&Tarif: VİLDAN TÜNAY

@kivirciksef