Pratik ve lezzetli bir öneri!

Malzemeler

100 gr sütlü çikolata

100 gr bitter çikolata

Hazır pandispanya keki

Kremşanti

1 bardak soğuk süt



Hazırlanışı:

Hazır pandispanyayı kalıpla bastırarak kalpler şeklinde kesin. Kremşantiyi soğuk sütle iyice çırparak hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kremşanti buzdolabında dinlenirken siz de çikolataları rendeleyip bir kaba alın. Pastayı hazırlamak için bir dilim pandispanya alıp kremşanti sürün, üzerine rendelenmiş çikolatalardan dökün. Tüm dilimler için aynı işlemi tekrarlayın.



* Heygirl dergisinden alınmıştır.

