Pratik ve lezzetli bir öneri!
Malzemeler
100 gr sütlü çikolata
100 gr bitter çikolata
Hazır pandispanya keki
Kremşanti
1 bardak soğuk süt
Hazırlanışı:
Hazır pandispanyayı kalıpla bastırarak kalpler şeklinde kesin. Kremşantiyi soğuk sütle iyice çırparak hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kremşanti buzdolabında dinlenirken siz de çikolataları rendeleyip bir kaba alın. Pastayı hazırlamak için bir dilim pandispanya alıp kremşanti sürün, üzerine rendelenmiş çikolatalardan dökün. Tüm dilimler için aynı işlemi tekrarlayın.
* Heygirl dergisinden alınmıştır.