Tahin ve pekmezli kek nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli bir öneri!

Malzemeler

3 yumurta

3/4 su bardağı şeker

1 su bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı pekmez

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için

1 çay bardağı susam

Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri bir kaba alarak mikser yardımıyla iyice çırpın. Ayçiçek yağı, tahin, pekmez, süt, kabartma tozu ve unu ekleyip spatula yardımıyla iyice karıştırın. Ceviz içini ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kek kalıbını yağlayarak her yerine yapışacak şekilde susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

