Tahinli ve incirli kek tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı elenmiş un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

4 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı pudraşeker

1 çay bardağı tahin

1 taze incir

1 yumurta

1 kahve fincanı süt

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

Üzeri için

1 taze incir

Birkaç orman meyvesi

Pudraşeker



Hazırlanışı:

Elenmiş un, kabarta tozu, tuz, kakao ve pudraşekeri derin bir kapta harmanlayın. Çırpılmış yumurta, süt, tahin, zar şeklinde doğranmış taze incir ve ayçiçeği yağını ayrı bir kapta çırpın. Yumurtalı karışımı unlu karışımla karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Dilerseniz şekere bulanmış incir ve orman meyveleriyle süsleyip pudraşeker serpiştirin. Dilimleyip servis yapın.