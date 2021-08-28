Midyeli baharatlı bamya nasıl yapılır?
Gürhan Kara’dan hafif, lezzetli ve çok pratik bir tarif ile karşınızdayız. Hiç midyeli baharatlı bamya denediniz mi? Nasıl yapılır diyorsanız ite midyeli baharatlı bamya tarifi için gerekli malzemeler ve reçetenin yapım aşamaları
Bamya kızartması bu aralar oldukça popüler. Peki, midyeli baharatlı bamya tarifine ne dersiniz? Gürhan Kara, midyeli baharatlı bamya tarifini Elele okurları için paylaştı. İşte lezzetli midyeli baharatlı bamya tarifinin yapım aşamaları...
Hazırlayan: Selen Tanyeri
Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara
Hazırlama süresi: 15 dakika
Kaç kişilik: 4
MİDYELİ BAHARTLI BAMYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1/2 kg bamya
- 1/2 orta boy soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 Meksika biberi
- 1/ kg dondurulmuş midye içi
- 1 yemek kaşığı kişniş veya maydanoz
- 1/2 lime veya limon
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber veya paprika
- Tuz
MİDYELİ BAHARATLI BAMYA TARİFİ YAPIM AŞAMALARI
- Bamyaların saplarını kesin, uzunlamasına ikiye doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın.
- Bamyaların yarısını kesik yüzeyleri altta kalacak şekilde yüksek ateşte 2-3 dakika karıştırmadan pişirin.
- Tuz ekleyip karıştırın ve 1-2 dakika daha pişirin. Tabağa alın. Aynı işlemi bamyanın diğer yarısı ile de yapın.
- Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve orta ateşte doğranmış soğanları kavurmaya başlayın.
- 1 dakika sonra ince doğranmış sarımsak ve Meksika biberini ekleyin. 1 dakika sonra da baharatları ve çözülmüş midyeleri ekleyin.
- Hepsini 3-4 dakika pişirdikten sonra üzerine önceden pişirdiğiniz bamyaları ekleyin.
- Karışımı ateşten alıp, ince doğradığınız kişnişi ve lime suyunu ekleyerek servis yapabilirsiniz.