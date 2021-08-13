Bamya kızartması nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır bamya kızartması tarifi
Bamya sevmeyenlerin bile bamyayı sevmesini sağlayan müthiş bamya kızartmasını denemeye ne dersiniz? Dışı çıtır çıtır bamya kızartması ile ister ara öğün ister ana yemek yanı aperatif tabağı hazırlayabilirsiniz. İşte nefis bamya kızartması tarifi...
Bamya kızartması nasıl yapılır? Bamya kızartması yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Püf noktaları neler? İşte sizler için hazırladığımız çıtır çıtır bamya kızartması tarifi...
BAMYA KIZARTMASI TARİFİ
Malzemeler:
- Yarım çay bardağı ayran
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 kg bamya
- Yarım su bardağı mısır unu
- Yarım su bardağı un
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- Tuz
- Karabiber
Kızartmak için
- Ayçiçek yağı
Yoğurt sos için
- 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
- Nane
- Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
- Ayran ve sirkeyi bir kasede karıştırın.
- Yıkayıp kuruladığınız bamyaları ekleyip 4-5 dakika bekletin.
- Ayrı bir karıştırma kabında unlar, sarımsak tozu, tuz ve baharatları karıştırın.
- Bamyaları ayranlı karışımdan çıkartıp fazla suyunu süzdürün ve unlu karışıma ekleyin.
- Kaseyi sallayarak tüm bamyaların unlanmasını sağlayın.
- Unlu bamyaları kızgın yağda 5 dakika kadar kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.
- Yoğurt sos için yoğurdu bir kasede hafif çırpın.
- Nane ve kırmızı pul biberi ilave edip karıştırın.
- Sosu bamyanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.
BAMYA KIZARTMASINDA BAMYA HAŞLANIR MI?
Bamya kızartması yaparken bamyaların haşlanmasına gerek yoktur. Yıkayıp kurulamanız yeterli olacaktır.