Oktoberfest başladı: 11 bin TL'ye biftek

Dünyanın en büyük halk festivali geçtiğimiz cumartesi günü başladı... Festival, 5 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Sadece Almanya veya Avrupa değil dünyanın dört bir yanından 7 milyon ziyaretçinin geldiği şenlik yerel Almanca şivesiyle “Wiesn” ya da “Waasn” denilen Theresienwiese (Therese Çayırı) isimli yerde yapılıyor.

TRÜF MANTARLI TOMAHAWK BİFTEĞİ

Bräurosl festival çadırının baş aşçısı Burkard Metz, festival menüsünde özellikle bir yemeğin ön plana çıktığını söyledi: Trüf mantarlı Tomahawk bifteği.

FİYATI 11 BİN TL

Bu biftek dört kişilik ve 229 avroluk (11 bin TL) bir fiyata sahip. Oktoberfest'in en pahalı yemeklerinden biri...Şef, FOCUS online ile yaptığı bir röportajda yemeğin nasıl hazırlandığını ve onu bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu açıkladı.

ŞEF, BİFTEĞİN ÖZELLİĞİNİ AÇIKLADI

Şef Metz şöyle konuştu:

"Bu yıl 40'tan fazla Tomahawk sattık. Trüf mantarlarıyla birlikte, sanırım on bir veya on iki tane satacağız. Sipariş verildikten sonra hazırlanması bir saat sürüyor çünkü yavaş pişiriliyor ve ardından taze dilimleniyor. Menüde de bu belirtiliyor. Dört farklı sosla geliyor: teriyaki sos, arpacık soğanı sosu, otlu hollandez sos ve esmer tereyağı..."

Metz, kahverengi tereyağı hakkında da şöyle konuştu; "Temelde peynir altı suyu yanana kadar eritiliyor. Peynir altı suyu koyulaştığı için tereyağında hoş bir fındık aroması oluşuyor. Sonra bir süzgeçten geçiriliyor ve güzelce berraklaşıyor. Patates ve karışık sebzeler garnitür olarak servis edilir ve üzerine taze rendelenmiş trüf mantarı eklenir."