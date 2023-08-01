Özel bir şef, zengin müşterilerine sunduğu 3 lüks Akdeniz diyeti tarifini paylaştı

Akdeniz diyeti, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer hastalığı riskinin azalmasıyla olan bağlantıları sayesinde, beslenmenin en sağlıklı yollarından biri olarak kabul edilir.

Diyet sebze, meyve, kepekli tahıllar, balık, zeytinyağına öncelik verir, şaraba ölçülü olarak izin verir ve kırmızı et, işlenmiş ve kızartılmış gıdalar, şeker, rafine tahıllar ve doymuş yağları sınırlar.

Brian Arruda, özel şefleri özel konutlarla eşleştiren Executive Chefs at Home'un kurucusu ve CEO'su, daha önce Daniel Boulud'un New York'taki Akdeniz restoranı Boulud Sud'da yönetici şef olarak çalıştı.

Akdeniz diyetinde uzmanlaşmış özel bir şef olan Arruda, varlıklı müşterilerinin çoğunun Akdeniz diyetinden ilham alan yemekler talep ettiğini anlattı.

"Akdeniz yemekleriyle ilgili harika olan şey, pek çok farklı ülkeden etkiler barındıran çok geniş bir mutfak olmasıdır; Fransa'nın güneyinde bulunan Provence mutfağına, Santorini'de güzel Yunan etkisine, Valensiya, İspanya'da harika paella'yı içinde barındırır." dedi. "Ayrıca, ortalama bir insanın Akdeniz kelimesini duyduğunda ne düşündüğünü gerçekten yakalayan tatlar ve kökeninde baharatların büyük bir etkisi olan Fas gibi yerler var."

Arruda, müşterileri Akdeniz diyeti yemekleri talep ettiğinde, genellikle zeytinyağı, deniz ürünleri ve sebzeleri kullandığını ve krema, tereyağı ve etten uzak durduğunu söyledi, daha sonrasında ise müşterileri için menüler oluştururken kullandığı en sevdiği üç tarifi paylaştı.

(Her bir malzemenin miktarını tercihlerinize ve kaç kişiye servis edeceğinize göre ayarlayın.)

Kağıtta Akdeniz Levreği

İçindekiler:

Levrek

Yeşil soğan

Tuz, karabiber

Limon kabuğu rendesi

Zeytinyağı

Mantar

Biber

Kapari

Enginar

Sarımsaklı ve kişnişli pilav

Hazırlanışı:

1. Fırını önceden 200°C'ye ısıtın.

2. Taze soğanları doğrayıp harlı ateşte pişirerek başlayın.

3. Yaklaşık 40 x 40 santimlik bir pişirme kağıdı kesin, kağıdı yüzeye koyun ve pişmiş taze soğanları üstüne yayın.

4. Balıkları soğanların üzerine koyun ve tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesi ekleyin.

5. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, kağıdı katlayın ve her iki açık ucu birlikte kıvırın (muska gibi görünmelidir).

6. Tüm sebzeleri ve tercih ettiğiniz kurutulmuş otları ekleyin.

7. Yaklaşık sekiz dakika boyunca 200°C'de pişirin.

8. Fırından çıkardıktan sonra 1-2 dakika dinlendirin ve hazır! Sarımsaklı ve kişnişli pirinç pilavının yanında servis edin.

Spagetti Vongole

İçindekiler:

Spagetti

İstiridye (ya da midye)

Pul biber

Beyaz şarap

Sarımsak

Arpacık soğan

Maydanoz

Karabiber

Zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Makarnanızın suyunu kaynatın, bir tutam tuz ekleyin ve paketin üzerinde yazan talimatlara göre pişirin.

2. Spagetti kaynarken, istiridyeleri çok sıcak bir tavada doğranmış sarımsak, arpacık soğanı, maydanoz, karabiber ve beyaz şarapla midyeler açılıncaya kadar pişirin ve ardından ocaktan alın. İstiridyelerin, içlerindeki "istiridye likörü" olarak adlandırılan tüm sıvıyı serbest bırakacağını fark edeceksiniz - tüm lezzetinizin geldiği yer burasıdır. Bu sıvıyı daha sonra makarnaya eklemek üzere saklayın.

3. Spagetti hazır olduğunda üstüne istiridyeleri, bir miktar istiridye likörü, pul biber ve beyaz şarap serpiştirin.

4. Sarımsak, maydanoz ve iyi bir zeytinyağı gezdirerek süsleyin.

Sos Vierge

İçindekiler:

Kişniş

Maydanoz

Kapari

Sarımsak

Zeytinyağı

Balık veya biftek gibi tercih edilen protein ve/veya sebzeler

Hazırlanışı:

1. Kişniş ve maydanozu ince doğrayıp küçük bir karıştırma kabına koyarak başlayın.

2. Kapari, kavanozdan biraz kapari suyu ve biraz da ince rendelenmiş sarımsak ekleyin.

3. Zeytinyağını tüm maydanoz, kişniş ve kaparileri kapladığından emin olarak bol miktarda ekleyin ve karıştırın.

4. Şimdi, ne pişirdiğinize bağlı olarak sosta değişiklik yapmaya başlayabilirsiniz. Balıkla servis yapıyorsanız, biraz limon suyu, minik limon dilimleri, limon kabuğu rendesi ve küçük, doğranmış domates ekleyin. Alternatif olarak, ızgara biftek veya hatta kabak veya tatlı patates gibi bazı ızgara sebzeler üzerinde de servis edilebilir.