Sağlıklı diyet listeleri: 20 uzmandan farklı 20 diyet
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye en uygun diyeti bulmak önemli. Sağlıklı beslenerek kilo vermek sağlıklı bir bedene de sahip olmak anlamına geliyor?
Elele arşivinden 20 uzmandan 20 diyet önerisini derledik. Aşağıda yer alan tüm diyet listeleri birer örnek. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, sürekli ilaç kullanması gerekmeyen kişiler için örnek olarak hazırlanmıştır. Beslenme programınızı değiştirmeden önce mutlaka bir uzman görüşü almanızı tavsiye ediyoruz. İşte diyet listeleri arayanlar için uzmanlardan diyet önerileri, beslenme programı, diyet tarifler:
20 UZMANDAN 20 DİYET ÖNERİSİ
20 uzmanın Elele için hazırladığı diyet önerileri ve sağlıklı diyet çeşitleri şöyle:
4 günlük arınma diyeti
Önce kendinizi tanıyın
Denge diyeti
Alkali yaşam
Çiğ beslenmek sağlıklıdır!
Hayat tarzınızı değiştirin
Diyetten korkmayın
GI diyeti ile zayıflayın
Ayurveda ve beden tipine göre beslenme
Vücudunuzu yormayın
Değişim zamanı
Yağ yakıcı diyet
Ketojenik diyet
Doğru nefes alarak kilo verin
7 Günde yenilenin
Yoga diyeti ile ruh ve beden detoksu
Sağlıklı beslenmeyi hayatınıza uyarlayın
Yaza fit girmek mümkün
Hızlı ama sağlıklı zayıflayın
Fit bir görünüm için…