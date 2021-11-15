Sağlıklı diyet listeleri: 20 uzmandan farklı 20 diyet

Elele arşivinden 20 uzmandan 20 diyet önerisini derledik. Aşağıda yer alan tüm diyet listeleri birer örnek. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, sürekli ilaç kullanması gerekmeyen kişiler için örnek olarak hazırlanmıştır. Beslenme programınızı değiştirmeden önce mutlaka bir uzman görüşü almanızı tavsiye ediyoruz. İşte diyet listeleri arayanlar için uzmanlardan diyet önerileri, beslenme programı, diyet tarifler:



20 UZMANDAN 20 DİYET ÖNERİSİ

20 uzmanın Elele için hazırladığı diyet önerileri ve sağlıklı diyet çeşitleri şöyle:



4 günlük arınma diyeti





Önce kendinizi tanıyın





Denge diyeti





Alkali yaşam





Çiğ beslenmek sağlıklıdır!





Hayat tarzınızı değiştirin





Diyetten korkmayın





GI diyeti ile zayıflayın





Ayurveda ve beden tipine göre beslenme





Vücudunuzu yormayın





Değişim zamanı





Yağ yakıcı diyet





Ketojenik diyet





Doğru nefes alarak kilo verin





7 Günde yenilenin





Yoga diyeti ile ruh ve beden detoksu





Sağlıklı beslenmeyi hayatınıza uyarlayın





Yaza fit girmek mümkün





Hızlı ama sağlıklı zayıflayın





Fit bir görünüm için…

