Beyaz çikolatalı cupcake

5 kişilik kişilik 30 dakika

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve soğumasını bekleyin. Unu, tuzu ve kabartma tozunu bir kaba alın. Bu arada bir diğer kapta şekeri yavaş yavaş çikolata karışımına ekleyin ve karıştırın. Üzerine vanilya aroması, portakal ve yumurtaları dökün. Elde etiğiniz karışıma unlu malzeme ve cevizi ekleyin. Karışımı kalıplara döküp 175 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

Süslemesi

Cupcake’lerinizin üzerine hazır satılan kakaolu fındık kreması sürün. Kalıp yardımıyla kestiğiniz beyaz renkli şeker hamuru ile kekin üzerini kapatın. Üzeri yazılı kalıplarla hamur süslemelerinizi noktalayabilirsiniz.