Beyaz peynir terine
6 kişilik
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Malzemeler
450 gr beyaz peynir
450 gr taze lor peyniri
200 gr labne peyniri
200 ml krema
1 tatlı kaşığı dört baharat
1 su bardağı kıyılmış Frenk soğanı
2 yemek kaşığı limon suyu
6 yumurta akı
2 yaprak jelatin
90 ml sıcak su
Hazırlanışı:
Beyaz peynir, lor peyniri, labne ve kremayı bir kaseye alıp çatalla ezerek püre haline getirin. Kıyılmış Frenk soğanı ve dört baharatı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yaprak jelatinleri soğuk suda 8 dakika bekletin. Sıcak suya ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını bir cam kaseye alıp mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Peynirli karışıma azar azar aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak ekleyin. Derin dondurucuda 6 saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.