Beyaz peynir terine

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6 kişilik -

Malzemeler

450 gr beyaz peynir

450 gr taze lor peyniri

200 gr labne peyniri

200 ml krema

1 tatlı kaşığı dört baharat

1 su bardağı kıyılmış Frenk soğanı

2 yemek kaşığı limon suyu

6 yumurta akı

2 yaprak jelatin

90 ml sıcak su



Hazırlanışı:

Beyaz peynir, lor peyniri, labne ve kremayı bir kaseye alıp çatalla ezerek püre haline getirin. Kıyılmış Frenk soğanı ve dört baharatı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yaprak jelatinleri soğuk suda 8 dakika bekletin. Sıcak suya ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını bir cam kaseye alıp mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Peynirli karışıma azar azar aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak ekleyin. Derin dondurucuda 6 saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.