Çikolata küpleri

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5 kişilik kişilik -

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatanın üzerine krema ve tereyağını ekleyip iyice karıştırıp tencereyi bir tezgaha alın. Şamfıstıkları havanda çok az dövüp irili ufaklı parçalara bölün. Ufalanan fıstıkları çikolatalı karışıma ekleyip karıştırın. Hazırladığınız çikolatayı varsa alüminyum hazır bir kare tepsiye, yoksa kenararından taşarak yağlı kağıt yerleştirdiğiniz küçük bir tepsiye dökün. Buzdolabında iki saat bekletin. Çikolatayı kalıptan çıkartın. Kare parçalara bölün.