Çikolatalı benekler

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Şekerle süslenmiş bu kurabiyelere misafirleriniz bayılacak!

5 kişilik kişilik 15 dakika

Tereyağı, şeker ve yumurtayı bir kapta mikserle çırpın. Un, kek unu ve kakaoyu ekleyip karışltırmaya devam edin. Hamuru unlanmış tezgahta yoğurun. Folyoyla sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Hamuru merdaneyle açıp 3.5 ve 6.5 santimetrelik yuvarlak kalıplarla parçalar çıkarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında küçük kurabiyeleri 10 dakika, büyük kurabiyeleri 12 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.