Ekmek salatası

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6 kişilik -



Malzemeler

1 bayat tam buğday ekmeği

6 yumurta

Yarım yemek kaşığı tabil

Pancar turşusu

Havuç turşusu

2 kahve fincanı sirke

1.5 su bardağı su

Yeşil zeytin

Siyah zeytin

3/4 su bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bayat ekmeği 1.5 santim kalınlığında dilimleyin. Yumurtaları haşlayıp soğumaya bırakın. Pancar ve havuç turşularını küçük küpler şeklinde doğrayın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın ve ikiye bölün. Pancar, havuç ve zeytinleri bir kapta harmanlayın. Tabil, sirke, su ve zeytinyağını bir kasede iyice karıştırın. Dilimlenmiş ekmeklerin her iki yüzünü bu karışıma bulayıp servis tabağına alın. Zeytinli harcı ekmeklerin üzerine paylaştırın. Yumurtaların kabuğunu soyup boyuna dört parçaya kesip ekmeklerin üzerine ekleyin. Üzerine tabil serpin. Bekletmeden servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.







