Ekmek salatası
6 kişilik
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Malzemeler
1 bayat tam buğday ekmeği
6 yumurta
Yarım yemek kaşığı tabil
Pancar turşusu
Havuç turşusu
2 kahve fincanı sirke
1.5 su bardağı su
Yeşil zeytin
Siyah zeytin
3/4 su bardağı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Bayat ekmeği 1.5 santim kalınlığında dilimleyin. Yumurtaları haşlayıp soğumaya bırakın. Pancar ve havuç turşularını küçük küpler şeklinde doğrayın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın ve ikiye bölün. Pancar, havuç ve zeytinleri bir kapta harmanlayın. Tabil, sirke, su ve zeytinyağını bir kasede iyice karıştırın. Dilimlenmiş ekmeklerin her iki yüzünü bu karışıma bulayıp servis tabağına alın. Zeytinli harcı ekmeklerin üzerine paylaştırın. Yumurtaların kabuğunu soyup boyuna dört parçaya kesip ekmeklerin üzerine ekleyin. Üzerine tabil serpin. Bekletmeden servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.