Lalezar

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6 kişilik -

Malzemeler

5 patates

60 ml zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 salçalık kırmızıbiber

2 sivri biber

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Yarım çay bardağı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı:

Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyun. Püre şeklinde ezerek sirke, zeytinyağı, karabiber, tuz ve limon suyunu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizle yuvarlayın. Kıyılmış maydanoza bulayın ve ortasına parmağınızla bastırarak çukur yapın. Yuvarlakları servis tabağına dizin. İnce doğranmış yeşil ve kırmızıbiberi patates toplarının çukurlarına doldurup servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.