Marul yapraklarında dana fileto

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik 30 dakika

Malzemeler:

2 yemek kaşığı fındık yağı

300 gr. küp küp doğranmış dana fileto

1 diş sarımsak

1 küçük, doğranmış acı kırmızı biber

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı balık sosu

1 çay bardağı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

4 taze soğan

1 tutam taze kişniş

Marul



Hazırlanışı:

Fındık yağını derin bir tavada ısıtıp eti ve sarımsakları ekleyin. Yaklaşık 5-8 dakika kızartın. Ocağı orta ısıya getirin. Kırmızı biber, şeker, balık sosu, soya sosu ve susam yağını ekleyin. Karışım yoğunlaşana kadar birkaç dakika karıştırın. Ocaktan alın ve taze soğanı, kişniş yapraklarıyla birlikte karışıma ilave edin. Marul yapraklarını ayırıp, servis

tabaklarına teker teker koyun. Her yaprağın içine kaşık yardımıyla karışımı dökün ve servis edin.





