Narlı guacamole

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Mısır gevrekleriyle birlikte tüketebileceğiniz besleyici ve lezzetli bir Meksikan dip sosu

- kişilik -

Malzemeler(2 kase için):

3 olgun avokado (soyulup ezilmiş)

½ kırmızı soğan (ince kıyılmış)

1 lime’ın suyu

Taze kişniş (küçük bir tutum, doğranmış)

1 adet konserve jalapeno biberi (ince doğranmış)

½ su bardağı nar tanesi

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Soğan ve biberi incecik doğrayıp avokado püresine ekleyin. Üzerine kişnişi, lime suyunu, nar tanelerini, tuz, karabiber ve lime suyunu da ilave edin. Eğer seviyorsanız bir-iki diş sarımsağı da havanda dövüp tarife ilave edebilirsiniz. Nar taneleri ile süsleyip servise hazır hale getirin.