Narlı guacamole
Mısır gevrekleriyle birlikte tüketebileceğiniz besleyici ve lezzetli bir Meksikan dip sosu
- kişilik
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Malzemeler(2 kase için):
3 olgun avokado (soyulup ezilmiş)
½ kırmızı soğan (ince kıyılmış)
1 lime’ın suyu
Taze kişniş (küçük bir tutum, doğranmış)
1 adet konserve jalapeno biberi (ince doğranmış)
½ su bardağı nar tanesi
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Soğan ve biberi incecik doğrayıp avokado püresine ekleyin. Üzerine kişnişi, lime suyunu, nar tanelerini, tuz, karabiber ve lime suyunu da ilave edin. Eğer seviyorsanız bir-iki diş sarımsağı da havanda dövüp tarife ilave edebilirsiniz. Nar taneleri ile süsleyip servise hazır hale getirin.