Reçelli bisküvi

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5 kişilik kişilik -

Fırını 180 derece ısıtın. Margarini, vanilyayı, yumurtayı ve şekeri bir kapta karıştırın. Daha sonra karışımı daha geniş bir kaba alın. Unu ve Hindistan cevizini iki seferde içerisine yavaş yavaş ilave edin ve çırpmaya devam edin. Hazırladığınız hamurdan 2.5 santimetre çapında daireler oluşturmaya başlayın. Hamurların üzerine çatalla izler çıkartın. 12 dakika daha önce ısıttığınız fırında pişirin. Soğumaya bırakın. Bu sırada, dolgusu için, margarin, vanilya ve şekerli kremayı bir kapta blender ile çırpın. İç malzemeyi hazırladığınız bisküvinin üzerine sürün, onun üzerine de reçel ilave edin. Üzerini bir diğer bisküvi ile kapatın.

