Semizli girit

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2 kişilik -

Malzemeler

1 bostan patlıcanı

1 demet semizotu

150 g süzme yoğurt

50 g çekilmiş ceviz içi

1 yumurta sarısı

1 diş sarımsak

Zeytinyağı



Hazırlanışı

Patlıcanı közleyip içini alın. Közlenmiş patlıcan içlerini zeytinyağında karıştırarak pişirin. Yumurta sarısını ilave edip karıştırmaya devam edin. Patlıcanlar iyice ezilince ocaktan alıp ince kıydığınız semizotu ve çekilmiş ceviz içini ve süzme yoğurdu ekleyip karıştırın. Üzerini çekilmiş ceviz içi ve semizotu ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

