Sucuklu ızgara kalamar ve kişniş sosu

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6 kişilik

Malzemeler

900 gr kalamar

250 gr sucuk, küçük küçük doğranmış,

3 diş sarımsak

2 avuç dolusu taze kişniş yaprağı

1 limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

6 ya da 12 adet çöp şiş



Hazırlanışı

Kalamar ve sucuğu sırayla çöp şişe dizin ve üzerlerine zeytinyağı sürün. Sos için kalan malzemeleri karıştırın. Çöp şişleri mangalda, ızgara tavada ya da fırında birkaç dakika pişirin. Yüksek ateşte pişirmeniz çok önemli. Çünkü kalamar, kısık ateşte ve uzun sürede pişerse sertleşir. Pişmesine yakın kalamarlara kişniş sosu sürün. Üzerlerine kalan kişniş sosunu dökerek servis edin.



PÜF NOKTASI

Tahta çöp şiş kullanıyorsanız, yanmalarını önlemek için çöp şişleri önceden suda bekletin. Yoksa metal çöp şişler kullanın ama çok çabuk ısındıkları için tutarken dikkatli olun.