Film akşamlarına yakışır bir öneri!

Malzemeler

200 gr. mısır

100 ml. sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tarçın veya 2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1-2 tutam tuz



Hazırlanışı

Derin tencereye sıvı yağı koyun. Tarçının veya kırmızı biberin yarısını, mısırı ve tuzu ilave ettikten sonra, tencerenin kapağını kapatın. Mısırlar patlamaya başlayana kadar ocağı harlı ateşte tutun, patlamalar hızlanınca ise kısık ateşte devam edin. Patlamalar durunca tencereyi ateşten alın, tarçının veya biberin kalan bölümünü ilave edin.



