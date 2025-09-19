Sabah kahvaltınızdan ara öğünlerinize: Tok tutan 4 chia puding tarifi
Güne hızlı, sağlıklı ve enerji dolu başlamak isteyenler için chia tohumlu pudingler harika birer kurtarıcıdır. Yüksek lif, protein ve Omega-3 yağ asitleri içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar ve gün içindeki enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur. Hazırlaması ise sadece birkaç dakika sürer...
Son zamanlarda chia tohumlu puding tarifleri oldukça popüler. İşte tatlı saatlerinizi, ara öğünlerinizi ve bazen de kahvaltılarınızı şenlendirebilecek 4 adet lezzetli ve sağlıklı chia tohumlu puding tarifi...
Klasik Vanilyalı Chia Puding
Malzemeler:
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı badem sütü (veya tercih ettiğiniz süt)
1 tatlı kaşığı bal veya agave şurubu
½ çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırın, buzdolabında 4-5 saat (tercihen gece boyunca) bekletin. Üzerini muz veya çilekle süsleyin.
Çikolatalı Chia Puding
Malzemeler:
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı kakao tozu
1 yemek kaşığı bal / hurma özü
Yapılışı:
Kakaoyu sütte iyice çözdürün. Chia tohumlarını ve tatlandırıcıyı ekleyin. En az 4 saat beklettikten sonra üstüne bitter çikolata rendesi veya fındık ekleyebilirsiniz.
Tropikal Mango-Chia Puding
Malzemeler:
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı hindistan cevizi sütü
1 tatlı kaşığı bal
1 adet olgun mango (püre haline getirilmiş)
Yapılışı:
Hindistan cevizi sütüyle chia tohumlarını karıştırıp bekletin. Servis ederken üstüne mango püresi ekleyin. İsteğe göre Hindistan cevizi rendesi serpebilirsiniz.
Yaban Mersinli Chia Puding
Malzemeler:
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
½ su bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş)
Yapılışı:
Yaban mersinlerini blenderda püre haline getirin. Chia ve süt karışımına ekleyin. Buzdolabında bekledikten sonra üstüne taze yaban mersinleriyle servis edin.