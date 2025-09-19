Sabah kahvaltınızdan ara öğünlerinize: Tok tutan 4 chia puding tarifi

Son zamanlarda chia tohumlu puding tarifleri oldukça popüler. İşte tatlı saatlerinizi, ara öğünlerinizi ve bazen de kahvaltılarınızı şenlendirebilecek 4 adet lezzetli ve sağlıklı chia tohumlu puding tarifi...

Klasik Vanilyalı Chia Puding

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı badem sütü (veya tercih ettiğiniz süt)

1 tatlı kaşığı bal veya agave şurubu

½ çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırın, buzdolabında 4-5 saat (tercihen gece boyunca) bekletin. Üzerini muz veya çilekle süsleyin.

Çikolatalı Chia Puding

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kakao tozu

1 yemek kaşığı bal / hurma özü

Yapılışı:

Kakaoyu sütte iyice çözdürün. Chia tohumlarını ve tatlandırıcıyı ekleyin. En az 4 saat beklettikten sonra üstüne bitter çikolata rendesi veya fındık ekleyebilirsiniz.

Tropikal Mango-Chia Puding

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

1 tatlı kaşığı bal

1 adet olgun mango (püre haline getirilmiş)

Yapılışı:

Hindistan cevizi sütüyle chia tohumlarını karıştırıp bekletin. Servis ederken üstüne mango püresi ekleyin. İsteğe göre Hindistan cevizi rendesi serpebilirsiniz.

Yaban Mersinli Chia Puding

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

½ su bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş)

Yapılışı:

Yaban mersinlerini blenderda püre haline getirin. Chia ve süt karışımına ekleyin. Buzdolabında bekledikten sonra üstüne taze yaban mersinleriyle servis edin.