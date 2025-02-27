Sağlıklı ve düşük kalorili, tokluk sağlayacak 5 günlük Ramazan menüsü
Ramazan ayına sayılı günler kala sahur ve iftar menüleri araştırılmaya başladı. Diyetisyen Perihan Kılıç pratik, sağlıklı ve düşük kalorili iftarda ve sahurda tokluk sağlayacak dengeli 5 günlük Ramazan menüsü hazırladı.
Özge Çolak
Ramazan ayı birleştirici etkisi ve şifası ile gelirken sağlığımızı korumak ve kilo almamak için dikkat etmemiz gerekiyor. Aç kalma süresinin uzaması, daha az hareket nedeniyle mide ve bağırsak sistemi etkilenebiliyor. Bu nedenle posa tüketimini arttırmak, yürüyüş yapmak ve yeterli su içmek oldukça önemli. Örneğin iftardan 1-2 saat sonra yürüyüşü hayatınıza ekleyebilirsiniz.
İftarda yavaş yemeye çalışın ve besinleri iyice çiğneyin. İftarda midenizi doldurup bir günlük yemeği bir öğünde tüketmemeye dikkat edin.
Su, hurma/zeytin ve çorba sırasıyla başlayıp 10-15 dakika ara vermek sindirim sisteminizi rahatlatacaktır.
Sağlıklı pişirme yöntemlerinden ızgara-fırında veya haşlama yöntemlerini tercih etmek sağlımızı koruyacak ve fazla kalori almayı önleyecektir.
İşte Diyetisyen Perihan Kılıç'tan size pratik, sağlıklı ve düşük kalorili iftarda ve sahurda tokluk sağlayacak dengeli 5 günlük Ramazan menüsü...
1.GÜN
İFTAR: BALKABAĞI ÇORBASI, IZGARA SEBZELİ KÖFTE, MANTAR SOTE, HAVUÇ TARATOR
SAHUR: AVOKADOLU YUMURTALI TOST+ÇERİ DOMATES-KAPYA BİBER-YEŞİL BİBER
2. GÜN
İFTAR: PANCAR ÇORBASI, TAVUK SOTE, DOMATES SOSLU KABAK SPAGETTI, HAŞLANMIŞ BROKOLİ, HAVUÇ VE TURP SALATASI
SAHUR: MANTARLI OMLET+ÇERİ DOMATES-KAPYA BİBER-YEŞİL BİBER-HAVUÇ SALATASI
3. GÜN
İFTAR: MERCİMEK ÇORBASI, FIRINDA SOMON, CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR, ROKA SALATASI
SAHUR:LOR PEYNİRLİ YUMURTA SALATASI+ÇERİ DOMATES-KAPYA BİBER-YEŞİL BİBER-MAYDANOZ
4. GÜN
İFTAR: BAKLAGİL ÇORBASI, ET SOTE, FIRIN MÜCVER, MAŞ FASULYESİ SALATASI
SAHUR: YULAFLI BOWL (YULAF, MUZ, BADEM SÜTÜ, CEVİZ, TARÇIN)
5. GÜN
İFTAR: NOHUTLU YOĞURT ÇORBASI, FIRIN POŞETİNDE TAVUK BUT, KİNOA KISIR, FIRINDA KABAK-HAVUÇ-KAPYA BİBER-YOĞURT
SAHUR: ÇILBIR+ ÇAY+ÇERİ DOMATES-KAPYA BİBER-YEŞİL BİBER-AVUÇ İÇİ KADAR RAMAZAN PİDESİ