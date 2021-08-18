Keyifli bir kahvaltı alternatifi: Sağlıklı yoğurt kasesi tarifi

Günün her öğünü tüketebileceğiniz yoğurt kâselerini damat zevkinize göre hazırlayabilir güne pozitif bir giriş yapabilirsiniz. Peki, sağlıklı yoğurt kasesi tarifi nasıl yapılır? işte pratik yoğurt kasesi tarifi...

YOĞURT KASESİ NASIL HAZIRLANIR?

Protein açısından oldukça zengin olan yoğurt kâseleri diyet kahvaltı listemizde de yer alıyor. İster kahvaltıda ister günün diğer öğünlerinde yiyebileceğiniz sağlıklı yoğurt kâseleri yoğurt severler için bire bir. Yulafla bütünleyebileceğiniz sağlıklı yoğurt kâsesi oldukça da tok tutuyor. Ayrıca pratik ve lezzetli olan bu diyetlik kahvaltınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre süsleyebileceğiniz sağlıklı besin kâseniz hem kilo vermenize yardımcı olurken hem de sizi hazırlık aşamasında uğraştırmayacaktır. Yulafla, yağlı tohumlarla ve seçtiğiniz meyvelerle hazırlayabileceğiniz yoğurt kâsesi tarifimize bir göz atın.

YOĞURT KASESİ TARİFİ

Malzemeler:

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri İçin;

2-3 yemek kaşığı granola ya da yulaf ezmesi

Muz, yaban mersini

Hazırlama:

Sevdiğiniz bir kase içerisinde yoğurt, chia tohumu ve balı karıştırın.

Sonrasında üzerini sevdiğiniz meyveler ve yulaf esmesi ya da granola ile süsleyin.

İLGİLİ İÇERİKLER