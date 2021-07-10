Çilekli yoğurt mousse nasıl yapılır? İşte hafif çilekli mousse tarifi

ÇİLEKLİ YOĞURT MOUSSE

Malzemeler:

10 adet olgun çilek

4 yemek kaşığı bal

2 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı krema



Hazırlanışı:

Kremayı çırparak köpürtün. Yoğurdu kremaya azar azar ekleyip, çırpma işlemine devam edin. Bal ve çilekleri blender’dan geçirin. Çilekli karışımı, nazikçe karıştırarak yoğurtlu karışıma ekleyin. Karışımı servis kaplarına böldükten sonra buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Servis esnasında kakao, çikolata rendesi ya da taze çilek kullanabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.