Çilekli yoğurt mousse nasıl yapılır? İşte hafif çilekli mousse tarifi
Şimdi mis gibi kokan çilekli tariflerin tam zamanı... Çilekli yoğurt mousse da en sevilen hafif lezzetlerin başında geliyor. Biz de sizler için taze çileklerle damaklarınızda unutulmaz bir lezzet bırakacak çilekli yoğurt mousse tarifi hazırladık.
ÇİLEKLİ YOĞURT MOUSSE
Malzemeler:
10 adet olgun çilek
4 yemek kaşığı bal
2 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı krema
Hazırlanışı:
Kremayı çırparak köpürtün. Yoğurdu kremaya azar azar ekleyip, çırpma işlemine devam edin. Bal ve çilekleri blender’dan geçirin. Çilekli karışımı, nazikçe karıştırarak yoğurtlu karışıma ekleyin. Karışımı servis kaplarına böldükten sonra buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Servis esnasında kakao, çikolata rendesi ya da taze çilek kullanabilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.