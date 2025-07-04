Sıcak havalarda hazırlayabileceğiniz pratik ve hafif ana yemekler

Bu sıcak havalarda akşam menüsü hazırlamak için kafamızda hep bir soru işareti vardır. İşte size, yazın tadını çıkarırken mutfakta zaman kaybetmeyeceğiniz, serinletici ve doyurucu ana yemek tarifleri...

Karnabahar Graten

Sindirimi düzenlemesiyle bilinen karnabahar, A vitamini bakımından zengindir. Sinir sistemindeki hücreleri yenilemesinin yanı sıra depresyon riskini de azaltır. Genellikle haşlanarak pişirilen karnabahar, zararlı bakterilerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Karnabahar graten ise, süt, un ve kaşar peyniri ile hazırlanan bir yemektir. Düşük kalorili olmasının yanı sıra diyet ve vejetaryen menüleri için de uygundur. Malzemeler hazırsa, karnabahar sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak nefis karnabahar graten tarifine geçebiliriz.

Karnabahar gratenin bir porsiyonu, yaklaşık 210 kaloridir. İçerisine eklenen yağ miktarı azaltılırsa, küçük porsiyonlar halinde sebze yemeği yerine tüketilebilir.

Karnabahar grateni, yoğurtlu patates çanakları, tabule salatası, elmalı ve turplu tavuk salatası eşliğinde sunabilirsiniz.

Malzemeler

1 adet küçük boy karnabahar

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvıyağ

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

Soya Soslu Tavuklu Kereviz

Hem kökü hem de yapraklarıyla adeta bir enerji deposu olan kereviz, vücut direncinizi artırarak hastalıklara karşı sizi korur. Ayrıca vücutta oluşan iltihaplarla savaşmakta da çok etkilidir. Süper lezzette soya soslu tavuklu kereviz tarifini mutlaka deneyin.

Malzemeler

1 adet tavuk göğüs eti

2 adet saplı kereviz

1/2 adet soğan

4 yemek kaşığı soya sosu

2 çay kaşığı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1/4 çay kaşığı zencefil tozu

1.5 yemek kaşığı iri öğütülmüş karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Buharda Pişirilmiş Domates Püreli Et

Malzemeler

1 kg kuzu kuşbaşı

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 kırmızıbiber

1/5 demet ince kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Sos için

2 çay bardağı domates püresi

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber

Levrek Külbastı

Külbastı, eski zamanlardan miras kalan ve kırmızı etle hazırlanan bir yemektir. Külbastı yapımında genellikle dana ve kuzu eti kullanılsa da, bu kez levrekle yapılan versiyonunu sizlere sunuyoruz. Külbastıyı kısa sürede hazırlayabilir, patates püresi ile birlikte sunabilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa, levrek külbastı nasıl yapılır sorusu için detaylara geçebiliriz.

Malzemeler

2 adet levrek balığı

1 yemek kaşığı kapari

1 paket krema (220 ml)

4 diş sarımsak

200 ml. süt

2 adet patates

Tuz

Karabiber

Domates sosu (isteğe göre)

Levrek Külbastı Nasıl Yapılır?

Levrekleri fileto şeklinde kesip, derisinden tamamen ayırın.

Tavaya sıvı yağ ekleyin ve kızdırın. Kızgın yağda levrekleri önlü arkalı pişirin.

Pişirdiğiniz balıkları bir kenara alın ve bekletin.

Balık tavasına ince ince kıyılmış sarımsakları atın ve kavurun.

Ardından üzerine süt ve kremayı ilave edin.

Sos kaynamaya başladığında içine balıkları yerleştirin.

Balıklara kapari ve karabiber serpiştirin. Kapari turşusu tuzlu olduğu için, yemeğin tuzunu iyi ayarlayın.

Bu şekilde 6-7 dakika pişirdikten sonra servis tabağına alın.

Levrek külbastıyı patates püresi, havuç ve biber eşliğinde servis edebilirsiniz.