Sofraların yeni gözdesi 5 farklı kış çorbası tarifi

Çorbalar; hem düşük kalorili olmaları hem de sebzelerin tüm besin değerini korumaları sayesinde, kışın hem formunuzu korumanın hem de hastalıklara karşı direncinizi artırmanın en lezzetli yoludur. Biz de bu kış menülerinize taze bir soluk getirmek ve sizi mutfakta sıkıcı tariflerden kurtarmak için kolları sıvadık. İşte karşınızda doyuruculuğu yüksek ve her kaşığında şifa dağıtan, bu kış mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz 5 efsanevi çorba tarifi...

Yeşil Kış Çorbası

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 50 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

1 Alabaş turpu ve yaprakları

3 çiçek brokoli

Kereviz sapı ve yaprakları

2 kök ıspanak

3 yaprak pazı

3 yaprak ısırgan otu

1 patates

1 soğan

2 diş sarımsak

1 avuç bakla

1 avuç yeşil mercimek

1 avuç maş fasulyesi

1/2 yemek kaşığı tereyağı

Yeşil Kış Çorbası Nasıl Yapılır?

-Tüm sebzeleri tencereye doğrayıp üzerine bakliyatları ekleyiniz.

-Malzemenin hizasında su ekleyip ocağa koyup kaynadıktan sonra altını kısarak kısık ateşte tüm malzemeler iyice kendini bırakana kadar pişiriniz.

-Ocaktan aldıktan sonra blenderla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiniz ve tuz ile tereyağını ekleyiniz.

-Tabağa alıp üzerini kremayla süsleyerek servis yapınız. Arzu ederseniz içerisine 2-3 yemek kaşığı krema ekleyebilirsiniz lezzet verecektir.

Turuncu Kış Çorbası

Hazırlanma Süresi : 10 dakika

Pişirme Süresi : 40 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

3 dilim balkabağı

1 adet orta boy tatlı patates

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal taze kekik

500 ml tavuk suyu

Turuncu Kış Çorbası Nasıl Yapılır?

-Tavuk suyu hariç tüm malzemeyi dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika fırınlayınız.

-Daha sonra fırınlanan sebzeleri tencereye alıp, tavuk suyunu kontrollü olarak ilave ediniz.

-Çorbanız arzu ettiğiniz kıvama geldiğinde blenderdan geçiriniz.

-Servis ederken üzerine kabak çekirdeği serpebilir ve kırmızı yağ dökebilirsiniz.

Kerevizli Kolay Kış Çorbası

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 30 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler

1 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

5-6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Kerevizli Kolay Kış Çorbası Nasıl Yapılır?

-Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıp üzerine unu ilave edip kavuralım.

-Kereviz, havuç ve patatesi iri iri doğrayıp ilave edelim ve biraz kavuralım.

-Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip 20-30 dakika pişirelim.

-Rondodan geçirip servis edelim.

Sebzeli Kış Çorbası

Hazırlanma Süresi : 20 dakika

Pişirme Süresi : 25 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

1 soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3~4 parça karnabahar

3~4 parça brokoli

1 domates

7~8 parça kurutulmuş domates

2 dal kereviz sapı

1 çay bardağı dolmalık fıstık

5 su bardağı sebze suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Nane

Fesleğen

Sebzeli Kış Çorbası Nasıl Yapılır?

-Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin.

-Küp doğradığınız karnabahar, brokoli, domates, kurutulmuş domates ve ince kıydığınız kereviz saplarını ilave edip 3-4 dakika soteleyin.

-Dolmalık fıstık, tavuk suyu, tuz ve baharatları ilave edip kaynatın. Çorba kaynadıktan sonra altını kısıp sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Buğdaylı Ve Nohutlu Kış Çorbası

Hazırlanma Süresi : 10 dakika

Pişirme Süresi : 20 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler

1 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

200 gr brokoli

1 havuç

1 soğan

2 salçalık kırmızıbiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yarım limonun suyu

3 diş ezilmiş sarımsak

3~4 su bardağı sıcak tavuk suyu veya su

Tuz

Karabiber

Buğdaylı Ve Nohutlu Kış Çorbası Nasıl Yapılır?

-Nohudu bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu değiştirip yumuşayana kadar haşlayın.

-Buğdayı yıkayıp 1 gece önceden soğuk suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyerek haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağı ve ayçiçek yağını ısıtın.

-Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip soteleyin. Soğan biraz yumuşayınca tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız havucu ve kırmızıbiberi ilave edip karıştırın. 2-3 dakika sonra salçayı da ekleyip karıştırın. 3 su bardağı sıcak suyu da ekleyin.

-Kaynamaya başlayınca buğday, nohut, küçük çiçeklere ayırdığınız brokolileri, tuzu ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın ayrı bir kasede karıştırdığınız sarımsaklı limon suyunu ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın ve sıcak servis yapın.