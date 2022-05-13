Tam ayarında 7 vegan süt tarifi: Yulaf, kaju, badem, fındık, pirinç, Hindistan cevizi ve soya sütü tarifleri bitkisel süt sevenlere

Vegan beslenmek isteyenlerin veya laktoz intoleransı olan kişilerin süt tercihleri bitkisel sütlerden yana oluyor. Evde de kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bitkisel sütleri rahatlıkla tüketebilir damak zevkinize göre farklı süt çeşitlerinden deneyebilirsiniz. Eğer hayvansal ürün tüketmek istemiyorsanız o zaman bitkisel sütlere mutlaka şans vermelisiniz! Badem, soya, yulaf, fındık, kaju ve daha pek çok bitkisel süt çeşidi ile damak zevkinize göre seçim yapabilir, hazımsızlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca sürdürülebilirlik açısından da doğaya katkı sağlayan bitkisel sütler sağlıklı yaşamın bir adımı. İşte damak zevkinize göre evde yapımı kolay 7 farklı bitkisel süt çeşidi...

Badem sütü tarifi

Gerekli Malzemeler

1 su bardağı çiğ badem

2 su bardağı su +bekletme suyu

1 yemek kaşığı bal, şeker( İsteğe bağlı)



Yapım aşamaları

Çiğ bademleri üzerlerini geçecek kadar su içerisinde 1 gün bekletin.

Bademlerin suyunu süzün ve akan su altında bademleri yıkayın.

Blender içerisine bademleri ilave edin. Üzerine suyu ekleyin.

Blenderdan bademler ufalana kadar geçirin

İnce bir tülbent ya da süzgeçten süzün.

Buzdolabında bekletebilirsiniz, afiyet olsun.

Fındık sütü tarifi

Gerekli malzemeler

195 gr çiğ fındık

940 ml su

1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı)



Yapım aşamaları

Çiğ fındıklar 12 saat boyunca su içerisinde bekletilir.

Suları süzülür ve fındıklar yıkanır.

Blendera alınır ve içerisine su eklenerek çekilir.

İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ya da kakao eklenir.

Tülbent ya da ince bir süzgeçten geçirilerek cam şişeye alınır.

Buzdolabında bekletebilirsiniz, afiyet olsun.

Kaju sütü tarifi

Gerekli malzemeler

1 su bardağı çiğ kaju

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)



Yapım aşamaları

Çiğ kaju su içerisinde 4 saat kadar bekletilir.

Süzülen kajular blendera alınır.

Su, bal, tarçın eklenerek blenderdan geçirilir.

Tülbent ya da ince delikli süzgeçten süzülerek cam şişeye aktarılır, buzdolabında saklanır.

Yulaf sütü tarifi

Gerekli malzemeler

80 g yulaf ezmesi

720 gr su

1 çimdik tuz

2 adet hurma (İsteğe bağlı)



Yapım aşamaları

Blender içerisine yulaf ezmesi, su, tuz ve hurma alınır.

Blenderdan bütün malzemeler karışana kadar birkaç dakika çekin.

Tülbent ya da ince bir süzgeçten süt geçirilir.

Cam şişe içerisinde soğuk ortamda saklayın.

Soya sütü tarifi

Gerekli malzemeler

½ su bardağı soya fasulyesi

2-3 su bardağı su (bekletmek için)

4 su bardağı su ( süt yapımı için)

Bal ya da şeker(isteğe bağlı)

Soya fasulyelerini 2-3 su bardağı su içerisinde 12-14 saat bekletin.



Yapım aşamaları

Suyunu süzün ve durulayın.

Blendera soya fasulyelerini alın ve üzerine suyu ekleyin.

İsteğe bağlı şeker ilavesi yaparak blenderdan geçirin.

İnce bir tülbent içerisinde süzün ve cam şişelerde, buzdolabında saklayın.

Hindistan cevizi sütü tarifi

Gerekli malzemeler

160 gram Hindistan cevizi içi

800 gr su



Yapım aşamaları

Blender içerisine Hindistan cevizi ve suyu alın.

Hindistan cevizleri parçalanana kadar geçirin.

İnce tülbent ya da süzgeçten hazırladığınız sütü geçirin.

Cam bir şişe içerisinde buzdolabında saklayın.

Pirinç sütü tarifi

Gerekli malzemeler

1 su bardağı pirinç

4 su bardağı su



Yapım aşamaları