Çikolatalı bonbonlar
4 kişilik
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Malzemeler
2 paket hazır kakaolu kek
Yarım su bardağı çekilmiş fındık
Yarım su bardağı damla çikolata
100 gr margarin
1 çay bardağı süt
1 su bardağı hindistancevizi
Kakao
Antepfıstığı
Hazırlanışı:
Kekleri mutfak robotunda ufalayın. Margarini ve sütü tencereye alın. Karışımı kısık ateşte karıştırarak eritin. Ufalanmış keki, fındıkları ve damla çikolatayı büyük bir kaseye alın. Margarinle karıştırdığınız sütü azar azar ekleyerek, hamur kıvamına geterin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hindistancevizi ve kakaoya bulayıp Antepfıstığı ile süsleyin. Soğuk servis yapın.