Çikolatalı bonbonlar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

2 paket hazır kakaolu kek

Yarım su bardağı çekilmiş fındık

Yarım su bardağı damla çikolata

100 gr margarin

1 çay bardağı süt

1 su bardağı hindistancevizi

Kakao

Antepfıstığı



Hazırlanışı:

Kekleri mutfak robotunda ufalayın. Margarini ve sütü tencereye alın. Karışımı kısık ateşte karıştırarak eritin. Ufalanmış keki, fındıkları ve damla çikolatayı büyük bir kaseye alın. Margarinle karıştırdığınız sütü azar azar ekleyerek, hamur kıvamına geterin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hindistancevizi ve kakaoya bulayıp Antepfıstığı ile süsleyin. Soğuk servis yapın.