Çilek sosuyla hazırlanan nefis cheesecake tarifi

Malzemeler:

Tabanı için

100 gr çiğ badem

100 gr hurma

25 gr Hindistan cevizi

Orta katman için

150 gr ıslatılmış çiğ kaju

50 gr elma suyu

50 gr Hindistan cevizi sütü

50 gr Hindistan cevizi yağı

Üst katman için

150 gr çilek

50 gr frambuaz

18 gr elma suyu



Hazırlanışı:

Taban için gerekli malzemeleri mutfak robotundan geçirin ve tart kalıbına baskı uygulayarak doldurun. Bunu yaparken taban üzerinde boşluk kalmamasına dikkat edin. Ardından dondurucuda 10 dakika bekletin. Orta katman için ise; 4 saat önceden ıslatılan kajuyu diğer ürünler ile birlikte püre olana kadar mutfak robotunda çekin ve daha sonra taban katmanının üzerine sıvayarak 20 dakika kadar dondurucuya tekrar koyun. Üst katman için; çilek, frambuaz ve elma suyunu robotta çektikten sonra buzluktan çıkardığınız cheesecake’in üzerine dökün. Tekrar buzluğa koyun ve yaklaşık bir saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.