Çilek sosuyla hazırlanan nefis cheesecake tarifi
Malzemeler:
Tabanı için
100 gr çiğ badem
100 gr hurma
25 gr Hindistan cevizi
Orta katman için
150 gr ıslatılmış çiğ kaju
50 gr elma suyu
50 gr Hindistan cevizi sütü
50 gr Hindistan cevizi yağı
Üst katman için
150 gr çilek
50 gr frambuaz
18 gr elma suyu
Hazırlanışı:
Taban için gerekli malzemeleri mutfak robotundan geçirin ve tart kalıbına baskı uygulayarak doldurun. Bunu yaparken taban üzerinde boşluk kalmamasına dikkat edin. Ardından dondurucuda 10 dakika bekletin. Orta katman için ise; 4 saat önceden ıslatılan kajuyu diğer ürünler ile birlikte püre olana kadar mutfak robotunda çekin ve daha sonra taban katmanının üzerine sıvayarak 20 dakika kadar dondurucuya tekrar koyun. Üst katman için; çilek, frambuaz ve elma suyunu robotta çektikten sonra buzluktan çıkardığınız cheesecake’in üzerine dökün. Tekrar buzluğa koyun ve yaklaşık bir saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.