Çocuklarınızın bayılacağı 10 lezzetli ve sağlıklı çikolata tarifi
Bu sağlıklı çikolata tarifleriyle çocuğunuzun tatlı ihtiyacını giderin. Bu ikramlar hem keyifli hem de besleyicidir, bu da onları küçük çocuğunuz için ideal hale getirir!
Sevgili anneler, çocuklarınızın bayıldığı mağazadan alınan şekerli yiyeceklere alternatif bulmaktan yoruldunuz mu? Lezzetli ama besleyici olan bu besleyici ve sağlıklı çikolata tariflerini deneyebilirsiniz. Çikolata genellikle şımartmayla ilişkilendirilse de, meyveler, kuruyemişler ve tam tahıllar gibi doğru bileşenlerle yapıldığında faydalı besinlerin de kaynağı olabilir. Bu yiyecekler yalnızca çocuğunuzun tatlı isteklerini gidermekle kalmaz, aynı zamanda kritik vitaminler, mineraller ve antioksidanlar da içerir. Bu lezzetli tarifleri çocuğunuzun beslenmesine dahil ederek, sağlığını tehlikeye atmadan en sevdiği şekerlemeyi almasını sağlayabilirsiniz.
ÇOCUKLAR İÇİN EN İYİ 10 SAĞLIKLI ÇİKOLATA TARİFİ
1. Çikolatalı avokado pudingi
Malzemeler:
- 1 olgun avokado
- 1/4 su bardağı şekersiz kakao tozu
- 2 yemek kaşığı bal
- 1/2 çay kaşığı vanilya özü
- Bir tutam tuz
Yöntem:
Bir blenderda, tüm malzemeleri pürüzsüz ve kremsi olana kadar karıştırın. Üzerine meyveler veya kuruyemişler koyarak soğuk servis edin.
2. Çikolatalı kinoa enerji topları
Malzemeler:
- 1 su bardağı pişmiş kinoa
- 1/2 su bardağı fındık ezmesi (badem veya fıstık)
- 1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
- 1/4 su bardağı şekersiz kakao tozu
- 1/4 su bardağı kıyılmış fındık (isteğe bağlı)
Yöntem:
Bir kasede tüm malzemeleri iyice karışana kadar birleştirin.
Toplar halinde yuvarlayın ve hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklayın.
3. Meyveli bitter çikolata kabuğu
Malzemeler:
- 1 su bardağı bitter çikolata parçacığı
- 1/4 su bardağı kıyılmış fındık (badem, ceviz veya ceviz)
- 1/4 su bardağı kuru meyve (kızılcık, goji meyvesi veya kuru üzüm)
- Bir tutam deniz tuzu
Hazırlanışı:
- Çikolata parçalarını benmari usulü veya mikrodalgada eritin.
- Eritilmiş çikolatayı parşömen kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yayın.
- Üzerine fındık, meyve ve deniz tuzu serpin.
- Sertleşene kadar buzdolabında bekletin.