Yılbaşı tatlıları: Yılbaşı sofraları için birbirinden lezzetli ve pratik 15 farklı tatlı tarifi
2024'e artık sayılı günler kaldı. Bu yazımızda yılbaşı için tatlı tarifi önerilerine bakıyoruz. Yılbaşında hangi tatlıyı yapabilirim diyorsanız yılbaşında 15 tatlı önerimize mutlaka göz atmalısınız. İşte yılbaşı akşamı hazırlayabileceğiniz 15 tatlı tarifi önerisi...
Elele Online
Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofranızda neler olacağı konusunda karar veremediyseniz işlerinizi kolaylaştıracak bir önerimiz var! Öncelikle meze tariflerimize ardından ekonomik menü önerimize bakabilirsiniz. Peki tatlı olarak ne yapacaksınız? Bu konuda da bir önerimiz var! Yılbaşı sofralarınızı tatlandıracak tatlı önerileriyle karşınızdayız. İşte yılbaşı için 15 farklı tatlı tarifi önerisi: (Linkleri tıklayarak tatlı tariflerine ulaşabilirsiniz)
1. Tulumba tatlısı
Sokak lezzetini evinize taşımak istiyorsanız tulumba tatlısını evde denemeye ne dersiniz? Yılbaşı sofranıza farklılık katabilir tulumba tatlısı tarifimize bakabilirsiniz.
2. Soğuk baklava
Klasiklerden baklava tarifi fakat bu sefer soğuk olanından. Baklava yapmak fakat daha hafif bir lezzet arıyorsanız soğuk baklava tarifimize bakmalısınız. Son zamanların popüler yemeği soğuk baklavayı yılbaşı sofranızda da yer edindirebilirsiniz.
3. Panettone
Peki Noel ve yılbaşı klasiğingen panettone'a ne dersiniz? İtalya'nın en meşhur keki olan panettone'u kesinlikle bu yılbaşında denemelisiniz.
Panettone tarifi nasıl yapılır?
4. Şekersiz fit tiramisu
İtalya bölgesinden devam edecek olursak en popüler tatlılarından tiramisu'nun fit şekersiz halini reçeteledik. Eğer yılbaşında da yediklerinize dikkat etmek istiyorsanız şekersiz fit tiramusu tarifine bakmalısınız.
Şekersiz fit tiramisu tarifi nasıl yapılır?
5. Diyet yılbaşı topları
Yılbaşı için sağlıklı tatlı arayışındaysanız üç malzeme ile kakaolu hurma topları tarifimiz tam size göre. Yılbaşında diyet yılbaşı toplarını denemeye ne dersiniz?
Diyet yılbaşı topları nasıl yapılır?
6. Diyet zencefilli yılbaşı kurabiyesi
Yılbaşı denilince zencefilli yılbaşı kurabiyesi olmadan olmaz! Eğer yediklerinize dikkat ediyorsanız diyetlik zencefilli yılbaşı kurabiyelerini deneyebilirsiniz. Yapımı hem keyifli hem de bir o kadar pratik. Gelin diyetlik zencefilli yılbaşı kurabiyesi yapalım..
Diyet zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?
7. Red Velvet
Yılbaşı kırmızısına damga vuran Red velvet tarifi kekli tatlılar arasında kesinlikle tercih edilmesi gereken bir lezzet. Peki red velvet tarifini nasıl yapabilirsiniz? Yılbaşı sofranızı red velvet ile şenlendirin.
Red velvet tarifi nasıl yapılır?
8. Lokma
Klasiklerden gitmek isteyenler için bir diğer tarifimiz ise lokma tarifi... Sokak lezzetini sokağınıza taşıyacak olan lokma tarifini denemeye ne dersiniz? Yılbaşında bence buna bir şans verebilirsiniz.
9. Sütlü irmik tatlısı
Sütlü bir tatlı denemek isteyenler için sütlü irmik tatlısı tam size göre. Yılbaşında hafif bir irmik tatlısıyla damaklarınızı şenlendirecek olan sütlü irmik tatlısını mutlaka denemelisiniz. ,
Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
10. Blondie
Farklı lezzetlere açıksanız bu sefer blondie denemeye ne dersiniz? Browni seviyorsanız fakat hafif bir şey tercih etmek istiyorsanız blondie tarifimize bakmalısınız. Kırmızı meyvelerle süsleyerek yılbaşı konsepti katabileceğiniz blondie tarifimiz size göre.
11. Magnolia
Bu lezzete kim hayır diyebilir ki! Magnolia tarifini yılbaşında da yapmak isterseniz magnolia tarifimizi yılbaşı sofranız için kesinlikle denemelisiniz.
12. Cannoli
Bu yılbaşında İtalya'ya gitmek isteyip gidemediyseniz İtalya'yı yılbaşı sofralarınıza getirebilirsiniz. Tatlı tariflerinden İtalyan lezzeti cannoliye ne dersiniz?
13. San Sebastian cheesecake
İspanya'nın San Sebastian şehrinde ünlü olan ülkemize kadar gelen ve oldukça popüler tatlılar arasında yer edinen San Sebastian cheesecake'ine ne dersiniz? Yılbaşında San Sebastian'ı yılbaşı sofranıza getirin.
San Sebastian cheesecake nasıl yapılır?
14. Tarçınlı elma tatlısı
Kış ayının lezzetli yemeklerinden tarçınlı elma tatlısı yılbaşı sofranıza çok yakışacak. Tarçınla elmanın bir araya gelmesiyle tam bir kış ayını tazeleyen tarçınlı elma tatlısı damaklarınıza dokunacak.
Tarçınlı elma tatlısı nasıl yapılır?
15. Ağlayan kek
Klasik bir kek tarifi mi arıyorsunuz? Islak kek o zaman bu yılbaşında size göre. Pratikliği ve lezzetiyle kalplere dokunan ağlayan kek yılbaşında sizin sofranıza da dokunacak.