menu

close

menu

close

menu

close

Çilekli cheesecake

Kokusu ve tadıyla en lezzetli tatlı

Malzemeler:
Tabanı için
100 gr çiğ badem
100 gr hurma
25 gr Hindistan cevizi
Orta katman için
150 gr ıslatılmış çiğ kaju
50 gr elma suyu
50 gr Hindistan cevizi sütü
50 gr Hindistan cevizi yağı
Üst katman için
150 gr çilek
50 gr frambuaz
18 gr elma suyu

Hazırlanışı:
Taban için gerekli malzemeleri mutfak robotundan geçirin ve tart kalıbına baskı uygulayarak doldurun. Bunu yaparken taban üzerinde boşluk kalmamasına dikkat edin. Ardından dondurucuda 10 dakika bekletin. Orta katman için ise; 4 saat önceden ıslatılan kajuyu diğer ürünler ile birlikte püre olana kadar mutfak robotunda çekin ve daha sonra taban katmanının üzerine sıvayarak 20 dakika kadar dondurucuya tekrar koyun. Üst katman için; çilek, frambuaz ve elma suyunu robotta çektikten sonra buzluktan çıkardığınız cheesecake’in üzerine dökün. Tekrar buzluğa koyun ve yaklaşık bir saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İncirli, Antep fıstıklı ve ballı toplar
Kakaolu bademler
Yoğurtlu ve limonlu cheesecake
Karamel soslu yaz helvalı parfe
Hariri
Tahin dolgulu ve susamlı bisküviler
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İncirli, Antep fıstıklı ve ballı toplar
Kakaolu bademler
Yoğurtlu ve limonlu cheesecake
Karamel soslu yaz helvalı parfe
Hariri
Tahin dolgulu ve susamlı bisküviler

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.