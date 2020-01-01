Kendi ellerinizle hazırlayacağınız lezzet dolu bir tatlı

Malzemeler:

• 4 parça milföy hamuru

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 tatlı kaşığı sıcak su

Pastacı kreması için;

• 250 ml süt

• 2 yumurta sarısı

• 50 gr şeker

• 20 gr un

• 20 gr mısır nişastası

• 1/2 vanilya çubuğu veya 1 paket toz vanilya

Süslemek için;

• 15-20 orta boy çilek

• Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Fırınınızı 190 derecede ısıtın. Pişirme kağıdını koyduğunuz fırın tepsisine milföyleri yerleştirin üzerlerine tekrar pişirme kağıdı koyarak başka bir fırın tepsisini de üzerlerine oturtun. Bu işlem milföylerin çok fazla kabarmasını engeller. Sıcak fırında 10 dakika pişirin, ardından üstteki tepsiyi ve yağlı kağıdı çıkararak 10 dakika daha pişirin. Bu sırada balı sıcak su ile karıştırın. Tepsiyi fırından çıkarın, milföyler biraz soğuduktan sonra ballı karışımdan altlarına ve üzerlerine sürün. Ardından tekrar fırına koyarak 10 dakika daha pişirin. Milföyleriniz altın sarısı renginde olmalı. Pastacı kreması için çubuk vanilyanın içini çıkarıp sütün içine koyun ve sütü kaynatın. Ayrı bir kapta şeker ve yumurta sarılarını renkleri açılana kadar çırpın, mısır nişastası ile unu eleyip, bu karışıma ekleyin ve karıştırın. Süt kaynayınca, 1/2 su bardağı kadarlık kısmını yumurtalı karışıma ekleyin ve devamlı karıştırın. Bu karışımın tamamını kalan sütün üzerine döküp kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Pişmiş olan milföy hamurlarının 4’ünün üzerine kalın bir miktar pastacı kremasını kenarlarından taşmayacak şekilde koyun. Üzerlerine çilekleri yerleştirin. Kalan milföyleri üzerlerine kapatın. En üstünü ise pudra şekeri ile süsleyin.