Elmalı fındıklı tart tarifini denemek ister misiniz?

‘Aşkı bir cümle ile tarif et’ deseler bunu kanıtlayamayız belki ama çilekli ve şekerli bir şey olduğuna eminiz. Sevgililer Günü için Pınar Ünlütürk’ten reçeteler istedik... Bu kez elmalı fındıklı tart tarifi ile karşınızdayız... Peki, elmalı fındıklı tart nasıl yapılır? Gelin önce elmalı fındıklı tart için önce malzemeler sonra tarife bakalım:

Hazırlayan: SELEN TANYERI

Fotoğraf&Tarif: PINAR ÜNLÜTÜRK/@pinarsdesserts

ELMALI FINDIKLI TART TARİFİ

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

Tart hamuru için;

115 gr tuzsuz tereyağı, soğuk

50 gr şeker

150 gr un

1/2 çay kaşığı tuz

1 büyük yumurta, hafif çırpılmış

1/2 limon kabuğu rendesi



Fındıklı harç için;





100 gr oda sıcaklığında tereyağı

100 gr şeker

100 gr yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya

1/2 limon kabuğu rendesi

100 gr toz fındık

Elmalı harç için;

3 adet sert elma, soyulmuş ve küp doğranmış

50 gr tereyağı

30 gr şeker

5 adet kuru kayısı doğranmış (30 dakika sıcak suda beklemiş)

50 gr kuru üzüm

50 gr kavrulmuş dövülmüş ceviz

50 gr kavrulmuş dövülmüş fındık

Tartın üstüne serpmek için pudra şekeri



HAZIRLANIŞI

Fırını 175 derece önceden ısıtın. 20 cm tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı yayın. Tereyağı ile hafif yağlayın.

Un, tuz, şekeri karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile karıştırıp havalandırın.

Tereyağını küpler halinde ekleyin ve parmak uçlarınızla kuru malzemeye yedirin.

Yumurtayı ve limon rendesini ekleyip hamuru yoğurmadan sadece elinizle karıştırıp bir araya getirin, toparlayın ve disk şeklinde streç film ile sarıp buzdolabına 1 saat dinlenmeye kaldırın.

Tezgaha kolay açılması için pişirme kağıdı serin. Hafif unlayın, hamuru kağıdın üzerine aldıktan sonra çok bastırmadan merdane ile kalıptan biraz büyük açın. Kalıba yerleştirin, kenarlarından sarkanları kesin ve merdane ile kenarlarından bir kez geçin. Çatalla tabana delikler açın. 15 dakika buzdolabına kaldırın.

Buzdolabından alın ve içine pişirme kağıdını buruşturup yerleştirin.

Her zaman yaptığımız ön pişirme işlemi için ve hamurun tabanının kabarmaması için kağıdın üstüne mercimek veya pirinç ile doldurun.

15 dakika pişirin kağıdı mercimeklerle birlikte alıp 10 dakika daha altın sarısı olana kadar pişirin.

Fırından alın, kenarda soğusun. Fındıklı harç için; tereyağı ve şekeri çırpın ardından yumurtayı ekleyip çırpın.

Tuz ve vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra en son toz fındığı ekleyip karıştırın. Tart tabanına düzgün bir şekilde yayın.

Elmalı harç malzemelerinden tereyağını eritin. Şekeri ekleyin karıştırın. Elmaları ekleyin, karamel rengi alana, suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.

Üzüm ve kayısıyı ekleyip 1-2 dakika kadar pişirin. Ocaktan alın. Oda ısısına gelince fındık ve cevizi ekleyip karıştırın.

Soğuduğunda fındıklı harcın üstüne yayın.

180 derece ısınmış fırında, alt üst ayarda, 35-40 dakika kadar kontrollü pişirin. Fırından alın, oda sıcaklığına gelince üstüne pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.