Elmalı fındıklı tart tarifini denemek ister misiniz?
Elmalı fındıklı tart tarifini denemek ister misiniz? Pınar Ünlütürk’ten Elele okurları için tadına doyamayacağınız enfes bir tart tarifi var... Peki, elmalı fındıklı tart nasıl yapılır? Yakından bakalım...
‘Aşkı bir cümle ile tarif et’ deseler bunu kanıtlayamayız belki ama çilekli ve şekerli bir şey olduğuna eminiz. Sevgililer Günü için Pınar Ünlütürk’ten reçeteler istedik... Bu kez elmalı fındıklı tart tarifi ile karşınızdayız... Peki, elmalı fındıklı tart nasıl yapılır? Gelin önce elmalı fındıklı tart için önce malzemeler sonra tarife bakalım:
Hazırlayan: SELEN TANYERI
Fotoğraf&Tarif: PINAR ÜNLÜTÜRK/@pinarsdesserts
ELMALI FINDIKLI TART TARİFİ
Hazırlama süresi: 2 saat
Kaç kişilik: 8
MALZEMELER
Tart hamuru için;
- 115 gr tuzsuz tereyağı, soğuk
- 50 gr şeker
- 150 gr un
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 büyük yumurta, hafif çırpılmış
- 1/2 limon kabuğu rendesi
Fındıklı harç için;
- 100 gr oda sıcaklığında tereyağı
- 100 gr şeker
- 100 gr yumurta
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya
- 1/2 limon kabuğu rendesi
- 100 gr toz fındık
Elmalı harç için;
- 3 adet sert elma, soyulmuş ve küp doğranmış
- 50 gr tereyağı
- 30 gr şeker
- 5 adet kuru kayısı doğranmış (30 dakika sıcak suda beklemiş)
- 50 gr kuru üzüm
- 50 gr kavrulmuş dövülmüş ceviz
- 50 gr kavrulmuş dövülmüş fındık
Tartın üstüne serpmek için pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
- Fırını 175 derece önceden ısıtın. 20 cm tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı yayın. Tereyağı ile hafif yağlayın.
- Un, tuz, şekeri karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile karıştırıp havalandırın.
- Tereyağını küpler halinde ekleyin ve parmak uçlarınızla kuru malzemeye yedirin.
- Yumurtayı ve limon rendesini ekleyip hamuru yoğurmadan sadece elinizle karıştırıp bir araya getirin, toparlayın ve disk şeklinde streç film ile sarıp buzdolabına 1 saat dinlenmeye kaldırın.
- Tezgaha kolay açılması için pişirme kağıdı serin. Hafif unlayın, hamuru kağıdın üzerine aldıktan sonra çok bastırmadan merdane ile kalıptan biraz büyük açın. Kalıba yerleştirin, kenarlarından sarkanları kesin ve merdane ile kenarlarından bir kez geçin. Çatalla tabana delikler açın. 15 dakika buzdolabına kaldırın.
- Buzdolabından alın ve içine pişirme kağıdını buruşturup yerleştirin.
- Her zaman yaptığımız ön pişirme işlemi için ve hamurun tabanının kabarmaması için kağıdın üstüne mercimek veya pirinç ile doldurun.
- 15 dakika pişirin kağıdı mercimeklerle birlikte alıp 10 dakika daha altın sarısı olana kadar pişirin.
- Fırından alın, kenarda soğusun. Fındıklı harç için; tereyağı ve şekeri çırpın ardından yumurtayı ekleyip çırpın.
- Tuz ve vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra en son toz fındığı ekleyip karıştırın. Tart tabanına düzgün bir şekilde yayın.
- Elmalı harç malzemelerinden tereyağını eritin. Şekeri ekleyin karıştırın. Elmaları ekleyin, karamel rengi alana, suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.
- Üzüm ve kayısıyı ekleyip 1-2 dakika kadar pişirin. Ocaktan alın. Oda ısısına gelince fındık ve cevizi ekleyip karıştırın.
- Soğuduğunda fındıklı harcın üstüne yayın.
- 180 derece ısınmış fırında, alt üst ayarda, 35-40 dakika kadar kontrollü pişirin. Fırından alın, oda sıcaklığına gelince üstüne pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.
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