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Elmalı kıtırlar

Elmalı kıtırlar tarifi

Malzemeler:
4 elma
1 paket vanilya
50 gr tereyağı
2/3 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Hamuru için
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
1/3 su bardağı esmer şeker
1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
Yarım su bardağı doğranmış fındık

Hazırlanışı:
Elmaların kabuklarını soyup iri küp şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Üzerine şeker, vanilya, tarçın ve tereyağı ekleyip orta ateşte pişirin. Kavanozlara paylaştırın. Un, yulaf ezmesi, şeker, fındık ve tereyağını bir kapta iyice karıştırın ve elmaların üzerine serpiştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak ya da oda sıcaklığında isteğe göre vanilyalı dondurma ile servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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