Elmalı kıtırlar tarifi

Malzemeler:

4 elma

1 paket vanilya

50 gr tereyağı

2/3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Hamuru için

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

1/3 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı doğranmış fındık



Hazırlanışı:

Elmaların kabuklarını soyup iri küp şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Üzerine şeker, vanilya, tarçın ve tereyağı ekleyip orta ateşte pişirin. Kavanozlara paylaştırın. Un, yulaf ezmesi, şeker, fındık ve tereyağını bir kapta iyice karıştırın ve elmaların üzerine serpiştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak ya da oda sıcaklığında isteğe göre vanilyalı dondurma ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.