Elmalı sürpriz çörek

Malzemeler:

Hamuru için

8 milföy hamuru

İç malzeme için

4 elma

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

150 gi çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı esmer şeker

Üzeri için

Yarım su bardağı pudra şeker

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Elmaların kabuklarını soyup ikiye bölün. Çekirdekli kısmını çıkarın. Tereyağı ile şekeri tavada ısıtın ve karamelize edin. Üzerine elmaları ekleyip yumuşayıncaya kadar kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Milföy hamurlarını tezgaha alın. Üzerlerine un serperek biraz açın. Ortalarına elmaları yerleştirin. Bir kasede ceviz içi, tarçın ve esmer şekeri karıştırın. Elmaların oyuk kısımlarına hazırladığınız şekerli ceviz karışımından paylaştırın. Hamurları köşelerinden tutarak bohça gibi kapatın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şeker ve tarçın serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

