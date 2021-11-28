Evde frambuazlı trileçe nasıl yapılır? Frambuazlı trileçe tarifi ve püf noktaları
Evde yapmak için frambuazlı trileçe tarifine dersiniz? İşte tarif için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları...
- Malzemeler
Keki için
5 yumurta
250 g tozşeker
300 g un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için
1 litre light süt
500 g krema
Yarım su bardağı toz şeker
Üzeri için
150 g frambuaz
100 g böğürtlen
2 yemek kaşığı tozşeker
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
Yarım çay bardağı su
Hazırlanışı:
- Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayrı kaselere ayırın. Sarıların üzerine şekeri ekleyip mikser ile iyice çırpın.
- Beyazlarını da bir tutam tuz ile temiz ve kuru mikser uçları kullanarak kar haline gelene kadar çırpın.
- Ayrı bir kasede kuru malzemeleri eleyerek karıştırın. Yumurta sarılarını ekleyin ve hafif çırpın.
- Yumurta aklarını söndürmeden spatula ile yavaş yavaş karıştırarak ekleyin ve karışımı yağlanmış 30x30 ebadında kare bir fırın kabına döküp spatula ile düzleştirin.
- Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
- Şerbeti için; süt, toz şeker ve kremayı derin bir tencereye alın. Tozşeker eriyene kadar karıştırıp ısıtın.
- Kaynatmadan ateşten alın ve soğumaya bırakın. Fırından çıkan keki karelere bölün ve üzerine süt şerbetini gezdirin.
- Tamamen sütü çekene kadar bekletin.üzeri için; frambuazları blender ile çekip bir sos tenceresine alın.
- Şekeri ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Nişastayı su ile eritip frambuaza ekleyin ve koyulaşmaya başlayınca ateşten alıp bir kenarda ara ara karıştırarak soğutun.
- Tatlının üzerini sosla kaplayın. Üzerini meyve ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.