İncirli muhallebi

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Tatlı bır kaçamak!

6 kişilik -

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çubuk vanilya

1 su bardağı toz şeker

500 gr taze incir



Hazırlanışı:

Nişasta, un ve şekeri tencereye alın. üzerine soğuk sütü karıştırarak ekleyin. Vanilya çubuğunu süte ekleyin. Karışımı orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce vanilya çubuğunu çıkarın. Tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra kuplara incir dilimleri ve muhallebi sıralamasıyla doldurun. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





