Kayısı ve hindistan cevizi topları tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı tuzsuz çiğ badem

1 su bardağı kuru kayısı

1/2 su bardağı çekirdeksiz hurma

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Bademleri blender’a koyun, iyice karıştırın. Blender’a kayısı, Hindistan cevizi, hurma, limon kabuğu rendesi ve tarçını ekleyin. Tüm malzemeler homojen, yapışkanımsı bir hal alana kadar karıştırın. Küçük toplar yapın. Buzdolabında ağzı kapalı şekilde 1 hafta saklayabilirsiniz.